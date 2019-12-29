Суд оставил под арестом обвиняемого в подготовке предновогоднего теракта мужчину

Под стражей Георгий Чернышев пробудет почти до конца апреля.

Дзержинский районный суд Петербурга постановил оставить под стражей Георгия Чернышева, обвиняемого в подготовке теракта накануне нового года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Процесс прошел в закрытом режиме, 23-летний Чернышев, просивший домашний арест, пробудет под стражей до 22 апреля.

Как предположили в ФСБ, Чернышев вместе с Никитой Семеновым 30 декабря проводили разведку у ТРК "Галерея" и Казанского собора, чтобы якобы установить места скопления людей и передать данные террористам из запрещенной в России организации "Исламское государство". Оперативники полагают, что молодые люди присягнули террористам на верность и собирались совершить теракты прямо перед новым годом, однако квартирные обыски не выявили взрывчатых веществ и устройств.

Ранее мы писали, что анонимные "минеры" снова попросили на выход суды Петербурга.

Фото: Piter.TV