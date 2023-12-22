Обвиняемого в убийстве в ресторане на Московском проспекте отправили в колонию

Подсудимый не отрицает вменяемое ему преступление, однако не сообщал о мотивах. Он просил суд назначить ему домашний арест.

Московский районный суд вынес решение о заключении обвиняемого в убийстве в ресторане на юге Петербурга под стражу, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сроком меры стало 17 мая. Подсудимый не отрицает вменяемое ему преступление, однако не сообщал о мотивах. Он просил суд назначить ему домашний арест.

Следствие установило, что мужчина открыл стрельбу в ресторане на Московском проспекте, оскорбив товарища, и выстрелил в его голову и тело. Гостя с оружием задержали сотрудники полиции.

Как выяснилось, мужчина ранее уже нарушал закон в этом районе, устроив пьяный заезд и совершив нарушение правил дорожного движения.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге вынесли приговор стрелку в трамвае на Просвещения.

Видео : Объединенная пресс-служба судов Петербурга