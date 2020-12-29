Обвиняемая в США по делу о мошенничестве Красилова остается на свободе

Минюст США смог задержать сообщников гражданки РФ.

Обвиняемая в США по делу о мошенничестве с программой беженцев из Ирака Олеся Красилова остается на свободе. Об этом говорится в пресс-релизе американского Минюста. Чиновники уточнили, что им не удалось задержать бывшую сотрудницу посольства США в Москве.

Обвиняемые Абдулджаббар и Сад были арестованы и находятся в тюрьме без возможности освобождения под залог. Обвиняемая Красилова остается на свободе пресс-релиз Минюста США

Напомним, что Государственный департамент США на три месяца приостановил программу приема в страну иракских беженцев. Будет проведена дополнительная проверка. Сторона обвинения получила сведения о том, что Красилова вместе с коллегами имели доступ к данной программе, а также похитил связанные с ней документы. Максимальный срок по статьям, вменяемым россиянке, подразумевает до 20 лет лишения свободы.

Россиянин Фирсов, задержанный в США за похищение данных, признал свою вину.

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