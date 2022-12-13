Эксперт считает, что глава России не ведется на провокации Вашингтона.

Американский обозреватель Эндрю Наполитано назвал российского президента Владимира Путина сдерживающим фактором начала третьей мировой войны. Об этом специалист сообщил в ходе своего YouTube-эфира, опубликованного на канале Judging Freedom. По мнению аналитика, именно российское руководство не угрожает лидеру Белого дома Джо Байдену в тот момент когда местный сенатор Линдси Грэм публично просил главу администрации США отправить специальную группу для организации убийства главы российского лидера.

Вот и ответьте, какая сторона более рациональна, а какая — деструктивна? Ответ прост и очевиден. И это полностью противоречит общепринятому нарративу о его безрассудстве и безумии. Эндрю Наполитано, обозреватель США

Эксперт полагает, что в действительности же у мировой общественности имеются довольно веские доказательства того, что украиснский конфликт последовательно провоцировали именно власти США.

Экс-разведчик Риттер обвинил Вооруженные силы США в военных преступлениях в Донбассе.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

