  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:46
54
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Обозреватель Наполитано назвал Путина сдерживающим фактором начала третьей мировой войны

0 0

Эксперт считает, что глава России не ведется на провокации Вашингтона.

Американский обозреватель Эндрю Наполитано назвал российского президента Владимира Путина сдерживающим фактором начала третьей мировой войны. Об этом специалист сообщил в ходе своего YouTube-эфира, опубликованного на канале Judging Freedom. По мнению аналитика, именно российское руководство не угрожает лидеру Белого дома Джо Байдену в тот момент когда местный сенатор Линдси Грэм публично просил главу администрации США отправить специальную группу для организации убийства главы российского лидера.

Вот и ответьте, какая сторона более рациональна, а какая — деструктивна? Ответ прост и очевиден. И это полностью противоречит общепринятому нарративу о его безрассудстве и безумии.

Эндрю Наполитано, обозреватель США

Эксперт полагает, что в действительности же у мировой общественности имеются довольно веские доказательства того, что украиснский конфликт последовательно провоцировали именно власти США.

Экс-разведчик Риттер обвинил Вооруженные силы США в военных преступлениях в Донбассе.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
 

Теги: запад, провокация, третья мировая война, убийство, эндрю наполитано
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии