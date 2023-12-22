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Роспотребнадзор прокомментировал информацию об очаге туберкулеза в ГБОУ школа № 203
Сегодня, 16:48
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Роспотребнадзор прокомментировал информацию об очаге туберкулеза в ГБОУ школа № 203

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Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора. 

Роспотребнадзор Петербурга дал официальный комментарий в связи с появлением информации в СМИ о регистрации туберкулеза у учащегося ГБОУ школа № 203 Красносельского района.

Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу 9 января 2024 года было начато санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении ГБОУ школа № 203 Красносельского района Санкт-Петербурга. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий: определен круг контактных, организовано их обследование и дезинфекционные мероприятия.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора. 

Фото: unsplash

Теги: роспотребнадзор, туберкулез
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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