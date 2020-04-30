Главврач Боткинской больницы рассказал о коварстве бессимптомного коронавируса

Эта легкая форма может перейти в среднетяжелую и тяжелую.

Главный врач Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев в беседе с "Петербургским дневником" рассказал об опасности бессимптомного COVID-19. Это форма заболевания, при которой болеющий человек является источником инфекции, однако из-за отсутствия симптомов не знает о болезни.

По словам Гусева, бессимптомный коронавирус может перейти из легкой формы в среднетяжелую, а затем в тяжелую форму. Этот переход может занимать от нескольких дней до одного дня и менее. Медик также заявил, что бессимптомное носительство вируса является основным течением болезни во всех странах мира.

Гусев отметил, что бессимптомных носителей тяжело посчитать. Их оценка происходит ретроспективно, после завершения эпидемии, по наличию антител вируса в крови. При этом компьютерная томография (КТ) как метод первичной диагностики COVID-19 несостоятельна при этой форме заболевания.

По последним данным, в Петербурге зарегистрировано 3726 заболевших коронавирусом человек. 29 случаев оказались смертельными, 708 пациентов вылечились. По информации Роспотребнадзора, около 45-50% россиян болеют COVID-19 бессимптомно.

Ранее мы писали, что в Ленобласти подтвердился 51 новый случай заражения коронавирусом.

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