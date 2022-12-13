ООН заявила о желании увидеть завершение конфликта на Украине

Стефан Дюжарие оценил передачу Лондоном Киеву ракет Storm Shadow.

Всемирная организация хочет увидеть завершение украинского конфликта в соответствии с международным правом. Об этом журналистам рассказал в ходе выступления на регулярном брифинге в штаб-квартире Нью-Йорка официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжарик. Таким образом чиновник прокомментировал сведения о том, что Соединенное Королевство передает ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности.

Мы хотим увидеть завершение этого конфликта в рамках международного права и соответствующих резолюций. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что министр по обороне Великобритании Бен Уоллес подтвердил в палате Общин местного парламента о том, что Лондон передает киевскому режиму собственные авиационные ракеты Storm Shadow, дальность поражения которых составляет около 250 километров. Иностранец не стал говорить о том, находится ли данное оружие уже на территории Украины. Однако по сведениям от телеканала CNN, Вооруженные силы Украины успели получить эти ракеты.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций



