ООН заявил, что туристический сектор потерял 935 миллиардов долларов из-за пандемии

Количество международных путешественников упало на 70–75%.

В ООН заявили, что туристический сектор потерял 935 миллиардов долларов из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Причина в том, что сократилось количество поездок людей по миру.

Всемирная туристическая организация ООН отмечает, что туризм вернулся на уровень 1990 года.

С января по октябрь туристические направления приняли на 900 млн меньше иностранных туристов. цитата из сообщения UNWTO

Отмечается, что количество международных путешественников упало на 70–75%. Прибыли в отрасли сократились примерно на один триллион долларов.

Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.