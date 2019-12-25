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ООН заявил, что туристический сектор потерял 935 миллиардов долларов из-за пандемии
Сегодня, 22:18
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matveyvn

ООН заявил, что туристический сектор потерял 935 миллиардов долларов из-за пандемии

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Количество международных путешественников упало на 70–75%.

В ООН заявили, что туристический сектор потерял 935 миллиардов долларов из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Причина в том, что сократилось количество поездок людей по миру.

Всемирная туристическая организация ООН отмечает, что туризм вернулся на уровень 1990 года.

С января по октябрь туристические направления приняли на 900 млн меньше иностранных туристов.

цитата из сообщения UNWTO

Отмечается, что количество международных путешественников упало на 70–75%. Прибыли в отрасли сократились примерно на один триллион долларов.

Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

Теги: оон, путешествия, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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