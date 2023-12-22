ООН: всем перемещенным из Газы должно быть гарантировано право на возвращение

Мартин Гриффитс прокомментировал гуманитарную обстановку в палестинском анклаве.

Каждому жителю из сектора Газа, покинувшему территорию палестинского анклава в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке, должно быть обеспечено право на добровольное возвращение домой. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заместитель генерального секретаря Антониу Гутерриша по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Эксперт пояснил коллегам, что распространение регионального противостояния в южную часть будет сопровождаться ростом уровня отчаяния и лишений в адрес гражданского населения. Это приведет к массовому перемещению палестинцев в соседние страны.

Я хотел бы подчеркнуть, что, в соответствии с международным правом, всем перемещенным из Газы лицам должно быть гарантировано право на добровольное возвращение. Мартин Гриффитс, замгенсека ООН

Замгенсека ООН полагает, что в секторе Газе разрушены или повреждены свыше 60 процентов жилых зданий. Обильные дожди в регионе затапливают временные палаточные лагеря с перемещенными лицами. Мартин Гриффитс пояснил, что пожилые люди, женщины и дети спят в грязи, терпят нехватку продовольствия и практически лишены доступа к чистой воде.

ООН сообщила о противоречии праву заявлений Израиля о принудительном переселении из Газы.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций