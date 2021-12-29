ООН призвала стороны на Украине проявлять максимальную сдержанность

Розмари ДиКарло оценила нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам призвала стороны на Украине проявлять максимальную сдержанность по конфликту. Розмари ДиКарло выразила обеспокоенность из-за регулярных сообщений о нарушении режима прекращения огня на линии соприкосновения, расположенной на юго-востоке государства.

Мы с обеспокоенностью приняли к сведению … в течение последних нескольких часов. Если они подтвердятся, нельзя допустить, чтобы эти нарушения привели к дальнейшей эскалации. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность. Розмари ДиКарло, замгенсека ООН

Эксперт напомнила мировому сообществу, что ООН не может просто принять даже возможность нового вооруженного конфликта на Украине. По мнению ДиКарло, сейчас в действительности ООН и мир сталкиваются с испытанием.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

