ООН назначила группу по установлению фактов обстрела в СИЗО в Еленовке

Стефан Дюжаррик рассказал о том, что специалисты будут в ближайшее время отправлены на место трагедии.

Во Всемирной организации назначили группу по установлению фактов обстрела следственного изолятора с военнопленными в Еленовке. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Чиновник заметил, что в ближайшее время эксперты будут отправлены на территорию СИЗО в Донецкой народной республике. Он призвал организовать для группы свободный доступ к фактам, документам, местам и людям.

Мы уже назначили группу по установлению фактов. Они собираются отправляться. Сейчас обсуждается время их отправки и гарантии, которые мы получим – не только в смысле обеспечения их безопасности, но и в смысле доступа. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что ранее генеральный секретариат ООН создал специальную миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке. В российском министерстве по обороне сообщили, что при украинском ракетном ударе из РСЗО HIMARS американского производства по изолятору в Еленовке в конце июля жертвами стали 50 человек. Также ранены 73 украинских военнопленных.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций