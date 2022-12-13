Нуланд заявила, что власти США довольны взрывами на "Северных потоках". Соответствующее заявление заместитель американского государственного секретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам сделала в ходе выступления на слушаниях в комитете иностранных дел Сената Конгресса США. В ответ на запрос одного из законодателей дипломат пояснила, что Вашингтон удовлетворен ликвидацией российского энергетического проекта, который должен был проводить природный газ по трубопроводу в Европу.
Я полагаю, вся администрация <…> — вполне удовлетворена тем, что "Северный поток" <…> превратился в груду металла на дне морском.
Виктория Нуланд, замгоссекретаря Госдепа США
Напомним, что российский поставки по газопроводу, являвшемуся основным маршрутом экспорта топлива из России в европейский регион, с середины июня 2022 года значительно сократились из-за технических проблем, вызванных западными санкциями после начала специальной военной операции на Украине. С конца августа этот поток и вовсе прекратился.
Нуланд: одобрение Турцией приема Финляндии и Швеции в НАТО способствовало бы продаже F-16.
Фото и видео: YouTube / The Independent
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