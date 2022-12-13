В Госдепе обрадовались, что трубопровод России превратился "в груду металлолома" на дне Балтийского моря.

Нуланд заявила, что власти США довольны взрывами на "Северных потоках". Соответствующее заявление заместитель американского государственного секретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам сделала в ходе выступления на слушаниях в комитете иностранных дел Сената Конгресса США. В ответ на запрос одного из законодателей дипломат пояснила, что Вашингтон удовлетворен ликвидацией российского энергетического проекта, который должен был проводить природный газ по трубопроводу в Европу.

Я полагаю, вся администрация <…> — вполне удовлетворена тем, что "Северный поток" <…> превратился в груду металла на дне морском. Виктория Нуланд, замгоссекретаря Госдепа США

Напомним, что российский поставки по газопроводу, являвшемуся основным маршрутом экспорта топлива из России в европейский регион, с середины июня 2022 года значительно сократились из-за технических проблем, вызванных западными санкциями после начала специальной военной операции на Украине. С конца августа этот поток и вовсе прекратился.

Нуланд: одобрение Турцией приема Финляндии и Швеции в НАТО способствовало бы продаже F-16.

Фото и видео: YouTube / The Independent