Американский заместитель государственного секретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что степень воздействия санкций Запада на РФ увеличится со временем. Соответствующей информацией жипломат поделилась в ходе выступления на онлайн-мероприятии Фонда Карнеги. Журналист попросил гостью эфира прокомментировать ситуацию, при которой антироссийские санкции не привели к прекращению российской специальной военной операции на Украине. Ведущий напомнил Госдепу о том, что Международный валютный фонд повысил ожидания по экономике России в 2023 году. Ранее прогнозы гооворили о падении показателей на 2,3%, а сейчас - о росте на 0,3%.
Я бы сказала, что санкции никогда не являлись быстродействующим инструментом. Они не были таковым ни в одном из применений.
Виктория Нуланд, замгоссекретаря США
Чиновница США заметила, что принятые против России санкционные меры Запада в банковской сфере "никогда не применялись ранее". Исключением стали только Северная Корея и Иран. В связи с этим для европейских партнеров было сложно одобрить такое решение, так как их экспорт и импорт товаров были гораздо сильнее связаны с Россией, чем американское взаимодействие. По мнению Виктории Нуланд, из-за международныхрестрикций против поставок в Россию западных технологий Москва якобы "прибегает к импорту ноутбуков, холодильников и стиральных машин в огромных масштабах" через территорию Турции. также в Госдепе уверены в том, что введенный потолок цен на российскую нефть привел к снижению рыночной стоимости данного энергетического ресурса.
В США заявили, что хотят поражения РФ на Украине для сохранения желаемого миропорядка.
Фото и видео: YouTube / Carnegie Endowment
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