В Госдепе оценили негативное воздействие западных санкций на экономику РФ.

Американский заместитель государственного секретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что степень воздействия санкций Запада на РФ увеличится со временем. Соответствующей информацией жипломат поделилась в ходе выступления на онлайн-мероприятии Фонда Карнеги. Журналист попросил гостью эфира прокомментировать ситуацию, при которой антироссийские санкции не привели к прекращению российской специальной военной операции на Украине. Ведущий напомнил Госдепу о том, что Международный валютный фонд повысил ожидания по экономике России в 2023 году. Ранее прогнозы гооворили о падении показателей на 2,3%, а сейчас - о росте на 0,3%.

Я бы сказала, что санкции никогда не являлись быстродействующим инструментом. Они не были таковым ни в одном из применений. Виктория Нуланд, замгоссекретаря США

Чиновница США заметила, что принятые против России санкционные меры Запада в банковской сфере "никогда не применялись ранее". Исключением стали только Северная Корея и Иран. В связи с этим для европейских партнеров было сложно одобрить такое решение, так как их экспорт и импорт товаров были гораздо сильнее связаны с Россией, чем американское взаимодействие. По мнению Виктории Нуланд, из-за международныхрестрикций против поставок в Россию западных технологий Москва якобы "прибегает к импорту ноутбуков, холодильников и стиральных машин в огромных масштабах" через территорию Турции. также в Госдепе уверены в том, что введенный потолок цен на российскую нефть привел к снижению рыночной стоимости данного энергетического ресурса.

В США заявили, что хотят поражения РФ на Украине для сохранения желаемого миропорядка.

Фото и видео: YouTube / Carnegie Endowment

