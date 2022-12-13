В США заявили, что хотят поражения РФ на Украине для сохранения желаемого миропорядка

Виктория Нуланд рассказала о попытке не допустить изменения мировых правил и управления ими со стороны Вашингтона.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что хотят стратегического поражения России на Украине для сохранения желаемого миропорядка. Соответствующее заявление в ходе онлайн-мероприятия в Фонде Карнеги сделала заместитель государственного секретаря США Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктория Нуланд. Вашингтон полагает, что победа киевского режима позволит западной общественности сохранить выгодный для себя мировой порядок. Чиновница рассказала прессе о дальнейшем развитии обстановки на Украине. Она призвала поддержать весь цивилизованный мир поддержать ту борьбу, которую ведет ВСУ. Виктория Нуланд напомнила о том, что этот миропорядок на протяжении многих лет возглавляли власти США. Речь идет и о сфере безопасности, Уставе ООН.

Поскольку, если мы этого не сделаем, все другие автократы на планете будут пытаться откусить части стран и дестабилизируют порядок, при котором мы по большей части были в безопасности и процветали на протяжении десятков и десятков лет. Виктория Нуланд, замгоссекретаря США

США поддерживают попытки Украины восстановить контроль над всеми частями страны.

Фото и видео: YouTube / Carnegie Endowment