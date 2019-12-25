В Госдепе не видят будущего для российского газового проекта в ФРГ.

Заместитель американского государственного секретаря Виктория Нуланд утверждает, что российский энергетический проект "Северный поток — 2" "мертв и не возродится". Такое мнение представитель внешнеполитического ведомства сообщила на слушаниях в Сенате Конгресса США.

Я думаю, что "Северный поток — 2" сейчас мертв... Это груда металла на дне моря. Я не думаю, что он когда-либо возродится. Виктория Нуланд, замгоссека США

Ранее западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. В частности, Берлин приостановил сертификацию газового трубопровода " Северный поток — 2". Проект имеет мощность 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод идет от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором проекта стала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство трубопровода длилось три года, оно было завершено в 2021 году.

Замгоссека США Нуланд назвала цель США на Украине.

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