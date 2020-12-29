Новогоднее шоу Ивана Урганта "Чао, 2020!" набрало более миллиона просмотров в Италии

На официальном YouTube-канале Первого канала число просмотров уже превысило 6,9 миллионов.

В Италии новогоднее шоу Ивана Урганта "Чао, 2020!" набрало более миллиона просмотров. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

Более того, после выхода шоу итальянские СМИ вышли с восторженными рецензиями. А сам Ургант отметил, что на него свалилась неожиданно вспыхнувшая слава. Уточняется, что на официальном YouTube-канале Первого канала число просмотров "Чао, 2020!" уже превысило 6,9 миллионов.

Шоу "Чао, 2020!" вышло в эфир 30 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что кинокритики составили список лучших фильмов и сериалов 2020 года.

Фото: кадр из "Чао, 2020!"