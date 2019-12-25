ЗакС Петербурга 1 декабря выберет нового омбудсмена

На данный пост выдвинулись 9 кандидатов.

В среду, 1 декабря, депутаты Законодательного собрания Петербурга рассмотрят кандидатуры на пост уполномоченного по правам человека. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

На рассмотрение городского парламента внесено девять кандидатур, так что обсуждение вопроса будет непростым. Должность Уполномоченного по правам человека стала вакантной после того, как Александр Владимирович Шишлов был избран депутатом Законодательного Собрания. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

На заседании депутаты сначала выслушают кандидатов, после чего отдадут свои голоса наиболее достойному. Среди них – президент благотворительного фонда "Азбука Надежды", бывший уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова, общественный деятель Александр Бойченко, председатель благотворительного фонда "С Любовью в сердце" Павел Любимов, бывшие депутаты ЗакСа Надежда Тихонова и Ольга Ходунова, и.о. Уполномоченного по правам человека в Петербурге Ольга Штанникова, пенсионер Евгений Никольский, педагог школы №469 Сергей Иванов, глава местной администрации МО "Семеновский" Сергей Лаптев, председатель Санкт-Петербургской общественной организации реализации социальных, правовых инициатив, программ и проектов "Не Всё Равно" Илья Черменев.

Ранее омбудсменом был Александр Шишлов, однако сейчас он является депутатом Законодательного собрания.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга