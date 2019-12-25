Новое здание школы на Дальневосточном проспекте построит "Су-17"

Эта компания победила в конкурсе соответствующей закупки. Проект планируется завершить в 2023 году.

Новое здание школы на Дальневосточном проспекте в Невском районе построит ООО "Су-17" (Петербург). Эта компания была признана победителем конкурса соответствующей закупки комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга.

Свои предложения представили три компании. ООО "Кит" (Петербург) запросило за строительство 1,5064 млрд рублей, ООО "Техстрой" (Ингушетия) - 1,484 млрд рублей.

После анализа заявок комиссия остановила свой выбор на предложении "Су-17", которое предложило реализовать проект за 1,5063 млрд рублей.

Данных о подписании контракта с этой компанией пока нет.

По открытым данным, "Су-17" присутствует на рынке довольно давно, специализируется на строительных работах.

Как сообщалось, максимальная цена закупки составляла как раз 1,5064 млрд рублей. Именно столько бюджет Петербурга был готов заплатить за строительство.

Здание школы будет находиться в квартале, ограниченном Складской улицей, Союзным проспектом, улицей Еремеева, Дальневосточным проспектом и улицей Коллонтай.

Планируется, что строительство (Дальневосточный проспект, участок 67) будет проходить в 2021-2023 годах.

Новое здание будет сложным в плане, разноэтажным. Согласно приведенному в документации проекту, школа рассчитана на обучение 825 детей (это 33 класса).

В образовательном заведении разместятся, в частности, два бассейна: малый с размером чаши 6 х 10 метров и большой (25 х 11 метров), спортзал, разделенный на две зоны.

Как сообщало ранее Piter.tv, фасад здания дирекции императорских театров со стороны улицы Зодчего Росси будет отреставрирован.

Фото: Pixabay.com