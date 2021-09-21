Noviny: систему ПВО С-300 доставили из Словакии на Украину

СМИ: страна заменила советский комплекс на американский ЗРК Patriot.

Словацкий телеканал TV NOVINY.sk сообщил о том, что страна отправила на территорию Украину собственную противовоздушную систему обороны в виде единственного зенитно-ракетного комплекса С-300.По информации издания, за два дня военная техника была передислоцирована в государство Восточной Европы, при этом операция выполнялась в условиях строжайшей секретности.

Ранее местный министр по обороне Ярослав Надь заявлял представителям прессы о том, что республика не может предоставить Украине защищающий ее собственное воздушное пространство С-300 без получения достойной замены. Уточняется, что взамен ЗРК С-300 советского производства стране могли предоставить ЗРК Patriot американского производства. Сделка состоялась в рамках программы по прикрытию новой батальонной тактической группы Североатлантического военного альянса в регионе.

Переданный Киеву С-300 находился в Словакии еще со времен Советского Союза, он обеспечивал безопасность воздушного пространства над столицей - Прагой.

Арестович утверждает, что Запад предоставил Киеву тяжелое вооружение.

Фото и видео: tvnoviny.sk