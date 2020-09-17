Начальником ГУ МВД России по Ставрополью стал Андрей Мишагин

Глава МВД России Владимир Колокольцев представил нового начальника главка полиции по Ставропольскому краю.

Глава МВД России Владимир Колокольцев представил нового начальника главка полиции по Ставропольскому краю, им стал бывший глава управления МВД РФ по Ульяновской области Андрей Мишагин. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев выразил уверенность, что способности Мишагина позволят выстроить работу в таком сложном субъекте, как Ставропольский край. К числу приоритетных задач развития края отнесено создание эффективной системы общественной безопасности.

Андрей Мишагин работает в органах внутренних дел почти 30 лет. Службу начинал в Тульской области.

Ранее стало известно, что МВД с июля возбудило более 500 уголовных дел о поддельных документах по COVID-19.

Видео: МВД МЕДИА