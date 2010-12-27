Некрасов был директором стадиона имени Кирова с 1983 по 2001 . Ранее он руководил легкоатлетическим манежем на Крестовском острове.

Новым директором "Петровского" станет Николай Некрасов. Сообщила газета "Спорта День за Днем".

Некрасов был директором стадиона имени Кирова с 1983 по 2001 . Ранее он руководил легкоатлетическим манежем на Крестовском острове.

Напоним, что до этого момента арендатором стадиона "Петровский" был "Зенит", но 1 августа у клуба истек договор аренды, теперь футболисты обосновались на арене "Санкт-Петербург". Власти Петербурга предлагали клубу продлить контракт, то получили отказ.

Теперь "Петровский" всецело перешел в руки к Дирекции по управлению спортивными сооружениями по городу. По мнению экспертов, этот объект станет самым затратным для организации. После ухода "Зенита" стадион ушел в минус почти на 1,3 млн рублей.

Фото: официальный сайт "Зенит"