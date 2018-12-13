Новый закон страхования жилья: граждане решат, нужны ли им услуги страховых компаний

В августе 2019 года в силу вступит новый закон Правительства, который позволит россиянам решить, пользоваться ли услугами страховых компаний или нет. В случае если решение будет в пользу страховой компании, сбор за оказание услуг будут отражать в квитанциях на оплату ЖКХ. Средняя стоимость услуги составит 150 рублей. Граждане, которые откажутся от страхования, смогут рассчитывать на небольшую федеральную поддержку.

Преимущество нового закона обусловлено внесением в страховой полис даже самых минимальных повреждений имущества. Для полного возмещения ущерба, нанесенному жилью, будут работать: федеральный бюджет, региональные фонды, а также применяться деньги страховых компаний. Сумма выплат по договору варьируется от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Если нововведение будет пользоваться спросом, первоначальная страховая сумма будет увеличена. Государство частично освободится от ответственности за страховые случаи, возложив основную нагрузку на страховые компании и местные бюджеты.

Страховые случаи рассмотрят специальные комиссии, которые дадут оценку ущербу на основании рыночной цены жилья, площади квартиры, а также дополнительных рисков. Застрахованные граждане получат право выбора варианта возмещения ущерба: новое жилье или денежная компенсация.

Сотрудники Петербургского ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" дали комментарий, касательно нового закона:

Уже сейчас, используя сайт ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство", жители в один клик могут получить от лидеров страхового рынка Санкт-Петербурга услугу по страхованию имущества и гражданской ответственности. При этом плата за страховку будет включена в "розовый бланк" - квитанцию на оплату ЖКУ. Стоит отметить, что отказаться от этой услуги можно так же легко, как и заказать - в один клик. Сумма страхового платежа составляет всего 100 рублей в месяц, при этом сумма страхового покрытия составит 140 000 рублей.

Комиссии будут работать вместе с представителями страховых компаний. Сотрудники донесут до горожан подробную информацию о тарифах оплаты страхового взноса, возможной сумме компенсации ущерба и функциональных возможностях нового закона.

На сегодняшний день закон действует на нескольких территориях России. Практика показывает положительные результаты. За последние 20 лет работы программы страхования жилья в Москве, количество сделок по договорам выросло на 50%. В развитых странах показатель достиг 80%.

Фото: www.steinbachlaw.com