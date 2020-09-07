Новый закон о виноделии поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

Производитель обязан указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда.

Новый закон о виноделии, вступивший в силу 26 июня, поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что некоторые магазины уже стали отказывать поставщикам некоторых импортных вин и коньяков. Проблемы возникли из-за нового требования, по которому производитель обязан указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда. Но технология производства не всегда позволяет поставщикам выполнить эти требования.

Продукция, которая поступила в продажу до 26 июня 2020 года, должна оставаться на полке. Владимир Ионкин, заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли

По его словам, продукция, которая поступает в продажу после 26 июня, должна полностью соответствовать новым правилам.

Для производителей проблема заключается в том, что коньяк могут делать с помощью купажа дистиллятов различной выдержки, в шампанском часто смешивают разные винтажи, а в винах мешают виноматериалы, собранные в разных регионах.

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Видео: YouTube / НТС Севастополь