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Новый закон о виноделии поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

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Производитель обязан указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда.

Новый закон о виноделии, вступивший в силу 26 июня, поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что некоторые магазины уже стали отказывать поставщикам некоторых импортных вин и коньяков. Проблемы возникли из-за нового требования, по которому производитель обязан указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда. Но технология производства не всегда позволяет поставщикам выполнить эти требования.

Продукция, которая поступила в продажу до 26 июня 2020 года, должна оставаться на полке.

Владимир Ионкин, заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли

По его словам, продукция, которая поступает в продажу после 26 июня, должна полностью соответствовать новым правилам.

Для производителей проблема заключается в том, что коньяк могут делать с помощью купажа дистиллятов различной выдержки, в шампанском часто смешивают разные винтажи, а в винах мешают виноматериалы, собранные в разных регионах.

Ранее был развеян миф о вреде сухого вина.

Видео: YouTube / НТС Севастополь

 

Теги: алкоголь, вино, коньяк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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