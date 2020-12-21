Новый вид коронавируса активно распространяется в Великобритании с середины ноября

Около 60% лондонских заражений приходится на новый штамм.

Новый и более заразный вид коронавируса активно распространяется в Великобритании с середины ноября. Об этом рассказали в службе Службы общественного здравоохранения Англии.

Отмечается, что новый штамм вируса VUI-202012/01 появился ещё в сентябре. В тех районах, где была обнаружена новая мутация, COVID-19 распространялся быстрее. Около 60% лондонских заражений приходится на новый штамм.

Обнаружить новую мутацию вируса удалось после того, как Служба общественного здравоохранения Англии пыталась выяснить, почему в графстве Кент не уменьшалось количество заражённых, несмотря на введение локдауна.

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Видео: YouTube / ITV News