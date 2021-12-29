Новый рекорд: в РФ выявили 113 122 случая ковида за сутки

За день от ковида скончались 668 россиян.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России возросло за последние сутки на 113 122. Таким образом, впервые количество новых пациентов за день увеличилось более, чем на 100 тысяч человек. Общее количество инфицированных с начала пандемии по стране составило 11 615 779 человек. В относительном выражении прирост числа заболевших - 0,98%.

Показатель по госпитализациям из-за коронавируса за день составил 14 570 случаев. Эта статистика на 3,7% выше показателя предыдущего дня. Число людей, нуждающихся в стационарном лечении в госпитале увеличилось в 46 российских регионах. Днем ранее количество таких пациентов было 14 046.

Число вылечившихся граждан после заражения коронавирусом возросло на 30 010 человек. Днем ранее медики выписали из больниц и домашнего амбулаторного лечения 29 506 пациентов. Всего за пандемию по стране врачи зарегистрировали 10 189 207 случаев выздоровления. Доля выписанных пациентов снизилась до уровня 87,7%.

Жертвами коронавируса за последний день стали 668 россиян. Днем ранее летальных случаев было зарегистрировано 673. Общее количество смертей от ковида за пандемию - 330 111 погибших. Условная летальность упала до 2,84%.

В России впервые с начала пандемии выявили более 57 тысяч случаев COVID-19.

Фото: оперштаб России

