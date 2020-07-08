Новый пакет санкций ЕС включает поэтапный запрет на российскую нефть

Урсула фон дер Ляйен рассказала об энергетическом эмбарго до конца текущего года.

Новый пакет антироссийских санкций от Евросоюза включает в себя поэтапный запрет на импорт российской нефти. Соответствующую информацию на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Эксперт подчеркнула, что данное энергетическое эмбарго не будет простым в реализации, но она считает, что страны региона "просто должны это сделать". Брюссель призвал коллег принять проект.

Лидеры уже высказывались о необходимости ликвидировать зависимость от российских ископаемых энергоресурсов… Сначала это был уголь. Теперь речь теперь идет о нефти. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Руководитель ЕК подчеркнула, что Евросоюз намерен ответственно подойти к полному отказу от российской нефти ради минимизации негативного влияния на глобальный энергетический рынок. Фон дер Ляйен подчеркнула. что отказ от ресурсов из России будет произведет поэтапно до завершения 2022 года.

Глава ЕК перечислила, что войдет в шестой пакет санкций против России.

Фото и видео: European Commission

