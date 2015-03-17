Новый корпус в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе готовится к открытию

Он предназначен для стационарного отделения скорой медицинской помощи и сможет принимать до 350 пациентов в сутки.

Новый корпус в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе готовится к открытию в декабре 2022 года. Он предназначен для стационарного отделения скорой медицинской помощи и сможет принимать до 350 пациентов в сутки. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Все подразделения оснащены современным диагностическим оборудованием. В семи операционных будут проходить высокотехнологичные операции различного профиля.

В новом отделении есть противошоковый операционный блок, четыре блока реанимации и интенсивной терапии, кабинеты лучевой диагностики.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга