Новый "Мерседес" А класса 2018 года засветился на видео

В сети появилось шпионское видео с гоночной трассы Нюрбургринга.

В сеть просочилось видео с тестирования нового "Мерседеса" "А" класса на гоночной трассе в Германии Нюрбургринг.

"Мерседес" готовится к выставке Женевского автосалона в марте 2018 года, на котором концерн готовится представить сразу несколько новинок. Среди них будет и новый Mercedes-Benz A-Class. На популярном видеохостинге появилось видео, на котором сняты несколько прототипов будущей новинки в плотном камуфляже.

У новой модели планируется увеличение дорожного просвета на 10 мм. Увиличится грузоподъемность автомобиля. Новый автомобиль будет укомплектован электроникой последнего поколения. Производители обещают, что новый "Мерседес" будет более органомичен и комфортен. Базовая модель будет оснащена 1,4-литровым бензиновым двигателем. Планируются выпуск машин и с 1,6 и 2 литровыми двигателями.

Видео: YouTube/Automotive Mike