Отмененные поезда дальнего следования снова запустят из Петербурга

С 25 июля из Петербурга в Осташков стартует поезд № 189/190.

Октябрьская железная дорога (ОЖД) продолжает поэтапно возобновлять курсирование пассажирских поездов дальнего следования. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожной компании.

С 25 июля из Петербурга в Осташков стартует поезд № 189/190, с 26 июля возобновится следование поезда в Кострому, возвращается и ежедневное курсирование в Кисловодск. С 28 июля поезд отправится в Ейск, а 31 июля поезд № 247/248 направится в Анапу.

Ночной поезд между Петрозаводском и Петербургом возобновляет движение с 30 июля.

Фото: Piter.TV