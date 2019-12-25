Ночной поезд между Петрозаводском и Петербургом возобновляет движение с 30 июля

Начиная с 5 августа поезд будет ходить 4 раза в неделю.

Скорый поезд № 11/12, который ходит ночью между Петрозаводском и Петербургом, начнет снова курсировать с 30 июля. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Первые рейсы запланированы на 30, 31 июля, 2 августа. Начиная с 5 августа поезд будет ходить 4 раза в неделю – среда, четверг, пятница и воскресенье. Поезд отходит от Петрозаводска в 22:40, в Петербург приходит в 06:24.

Рейс был отменен 24 марта из-за ситуации с коронавирусом.

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Фото: Piter.TV