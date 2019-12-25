Между Петербургом и Сортавалой пустят дополнительные "Ласточки" до конца лета

Еще несколько поездов на маршруте будут работать по субботам и воскресеньям

На маршруте Петербург-Сортавала пустят дополнительные "Ласточки" по субботам и воскресеньям. Как рассказали 6 июля в пресс-службе Октябрьской железной дороги, усиленное движение электричек с улучшенной компоновкой мест будет в силе до конца лета.

Поезд №827 будет отправляться с Финляндского вокзала в 10.05 и прибывать в Сортавалу в 14.10. Остановки поезд сделает в Девяткино, Сосново, Приозерске и Кузнечном. Обратная электричка тронется в 14.40 и прибудет в город к 18.43. В ОЖД отметили, что для удобства пассажиров график движения этих "Ласточек" состыковали с графиком ретропоезда "Рускеальский экспресс" № 923, который перемещается между Сортавалой и Рускеалой по субботам.

Билеты на дополнительные "Ласточки" уже можно приобрести в кассах и на сайте РЖД.

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Фото: Piter.TV