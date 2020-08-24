"Высокоточные комплексы" рассказали о тестах ракеты на полигоне.

Новейшая управляемая ракета "Булат" вышла на летные испытания. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили представители холдинга "Высокоточные комплексы", входящего в государственную корпорацию "Ростех".

Напомним, что "Булат" будет использоваться для ликвидации легкобронированной техники противника. Образец ракеты продемонстрирован на военно-техническом форуме "Армия-2020". Разработка создана АО "Конструкторское бюро приборостроения".

"Булат" – это не комплекс, а малогабаритная управляемая ракета, которая планируется к использованию в различных комплексах в дополнение к тяжелым "Корнетам" сообщение пресс-службы холдинга "Высокоточные комплексы"

Эксперты объяснили, что испытания ракеты проводятся на полигоне. Уже сейчас получены данные об устойчивых управляемых полетах с максимальной дальностью. Разработчики обеспечивают и подтверждают все заявленных характеристики для Минобороны России.



Видео: Youtube/Минобороны России