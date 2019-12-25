Новая версия портала госуслуг заработает в 2020 году

Новая версия позволит обрабатывать по 100 млн запросов ежесуточно.

Новая версия портала государственных услуг заработает в 2020 году. Об этом сообщил во время заседания Центральной избирательной комиссии 27 июля глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. По словам эксперта, обновленная версия сайта позволит обрабатывать 100 миллионов запросов ежесуточно.

Идет активная работа по созданию новой версии портала госуслуг. Поставлена задача увеличить его производительность до 100 млн запросов в сутки Михаил Осеевский, глава "Ростелекома"

Специалист напомнил, что каждый взрослый гражданин РФ сможет коммуницировать с государством по вопросам при помощи портала госуслуг. Новая версия сайта создается под контролем Минкомсвязи и правительства России.

ГИБДД предупредила о неполадках при записи на прием через Госуслуги.

Фото: Piter.tv