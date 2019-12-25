Новая школа и два детских сада откроются в следующем году в Красногвардейском районе

В 2023 году планируют открыть две новые школы и детсад.

В пятницу, 19 ноября, в пресс-службе администрации Красногвардейского района сообщили Piter.tv, что в следующем году в районе откроют два детских сада и школу. Через год – еще две новые школы и детсад.

В текущем году уже открыты и приняли в свои стены учащихся три новых детских сад. В каждый из них закупили интерактивное и компьютерное оборудование, мебель и игрушки. Суммарно учреждения рассчитаны на 490 мест. Дополнительно создали 117 мест в отремонтированных учреждениях. Кроме того, открыто 16 центров игрового развития для детей от 1,5 до 3 лет. Отремонтированы 21 детсад и 24 школы. Для школы № 499 дополнительно выделено и отремонтировано отдельное здание на проспекте Металлистов.

В Тихвине появится новая школа на 600 мест.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Красногвардейского района