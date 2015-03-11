Новая Зеландия назвала дату открытия границ для туристов

Поэтапные послабления будут действовать с 31 июля.

Новая Зеландия назвала дату открытия государственных границ для иностранных туристов. Соответствующее заявление сделала на пресс-конференции с журналистами глава местного правительства Джасинда Ардерн. Она пояснила, что новое правило будет действовать с 31 июля 2022 года - на два месяца раньше запланированной даты.

У авиаперевозчиков и компаний, занимающихся организацией круизов и поездок, есть время на подготовку к туристическим пикам весеннего и летнего сезонов. Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии

Напомним, что границы Новой Зеландии были закрыты для зарубежных отдыхающих с марта 2020 года из-за пандемии. Позднее страна отменила запрет на въезд иностранцев, но ограничила категории тех, кто мог прилетать в страну. С 28 февраля страна начала поэтапную отмену санитарных ограничений. Этот процесс завершится к сентябрю текущего года.

С 30 апреля автостоянки Петербурга начнут принимать туристические автобусы.

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