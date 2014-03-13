Чтобы победить в матче, нужно было набрать 7,5 очка в 14 партиях. В итоге Карлсену удалось завершить встречу со счетом -7,5-3,5 в свою пользу.

Норвежский гроссмейстер Карлсен досрочно защитил титул чемпиона мира по шахматам. Об этом стало известно вечером в пятницу, 10 декабря.

Карлсен победил россиянина Янина Непомнящего в матче за мировую шахматную корону. Норвежец играл за черных, россиянин – за белых. 11-я партия завершилась на 49-м ходу. Чтобы победить в матче, нужно было набрать 7,5 очка в 14 партиях. В итоге Карлсену удалось завершить встречу со счетом -7,5-3,5 в свою пользу.

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Видео: Telegram / TJ