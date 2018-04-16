Терье Осланд призвал стабилизировать рынок энергетики в ЕС.

Норвегия выступила против введения потолка цен на газ в регионе ЕС. Чиновник не стал говорить о том, имеет ли он в виду все голубое топливо, или конкретно российские энергетические ресурсы. Соответствующее заявление во время своего прибытия на неформальный саммит лидеров министерств по энергетическим вопросам стран-участниц Евросоюза в Праге сделал Терье Осланд.

Правительство Норвегии не рекомендует вводить ограничение цен на газ. Мы думаем, что решение - выработать договоренности в сфере торговли. Наше предложение - последующая деятельность. Терье Осланд, министр энергетики Норвегии

Эксперт добавил, что для Норвегии, которая не входит в состав Евросоюза, крайне важно поддерживать "высокий уровень экспорта газа" во все страны данного регионального содружества. Эта мера поможет стабилизировать глобальный энергетический рынок.

ФРГ хочет обсудить с Норвегией и США снижение цен на поставки газа в Европу.

Фото и видео: European Commission