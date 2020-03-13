Ночью в Подмосковье горел ресторан и гостиница гольф-клуба Moscow Country Club

Пожар был потушен к утру.

Сегодня, в ночь на 13 марта, в Подмосковье горел ресторан гольф-клуба на Волоколамском шоссе.

МЧС России сообщает, что пожар начался в 00:25 в гостинице Moscow Country Club на 31-м километре Волоколамского шоссе в Красногорском районе Московской области. Огонь охватил деревянное строение и крышу соседнего здания на площади 1000 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В 02:47 пожар был локализован, в 06:27 пожар был полностью ликвидирован.

Пострадавших в пожаре нет. Причины пожара выясняются.

Видео: ВКонтакте