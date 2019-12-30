В Петербурге подожгли машину инспектора УФСИН

От пламени пострадала и припаркованная рядом машина.

Ночью 10 февраля полиция Невского района получила сообщение от местного жителя, рассказавшего о горящих у дома №105/2 по улице Бабушкина автомобилях. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД 11 февраля.

Прибывшая на место полиция выяснила, что пламя охватило "Киа Спортейдж" и припаркованный рядом "Хендай Крета". Машины принадлежали 30-летней и 39-летней женщинам соответственно, одна из которых является собственностью инспектора УФНС по городу и области. У "Киа" выгорел моторный отсек, у соседнего "Хендай" – капот и одна сторона моторного отсека. Пострадавших в пожаре не оказалось, а общий ущерб составил более 2 миллионов рублей.

Кадры с камер видеонаблюдения позволили установить, что к поджогу причастен неизвестный мужчина, подошедший к парковке за пару мгновений до пожара. Ведется розыск подозреваемого.

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Фото: Piter.TV