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Ночью в Ленобласти заметили северное сияние
Сегодня, 9:27
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Ночью в Ленобласти заметили северное сияние

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Природное явление зафиксировали в Приозерском районе.

Сегодня ночью, 22 апреля, небо Ленобласти озарило северное  сияние. Сплохи заметили в Приозерском районе. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "АстроФотоБолото: Атмосферное". 

Охотники за северным сиянием смогли насладиться красивым небом в Приозерске и на Карельском перешейке. Именно здесь они посоветовали ловить холодный свет.

Лучистое северное сияние 22 апреля 2023 года.

Екатерина Стрельникова

Ранее на Piter.tv: в Петербурге сегодня потеплеет до +16 градусов.

Фото: Телеграм / АстроФотоБолото: Атмосферное (Наталья Глущенко, Екатерина Стрельникова)

Теги: ленобласть, природа, северное сияние
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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