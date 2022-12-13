Ночью в Ленобласти заметили северное сияние

Природное явление зафиксировали в Приозерском районе.

Сегодня ночью, 22 апреля, небо Ленобласти озарило северное сияние. Сплохи заметили в Приозерском районе. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "АстроФотоБолото: Атмосферное".

Охотники за северным сиянием смогли насладиться красивым небом в Приозерске и на Карельском перешейке. Именно здесь они посоветовали ловить холодный свет.

Лучистое северное сияние 22 апреля 2023 года. Екатерина Стрельникова

Ранее на Piter.tv: в Петербурге сегодня потеплеет до +16 градусов.

Фото: Телеграм / АстроФотоБолото: Атмосферное (Наталья Глущенко, Екатерина Стрельникова)