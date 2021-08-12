Выйду ночью в поле с конем. Наблюдения историка Андрея Буровского

Историк, философ Андрей Михайлович Буровский вещает о стихах Гумилева и действительно народных песнях.

Помните песню "Ночью в поле с конем"? Когда я в первый раз ее услышал, я решил, что это народная песня конца XIX- самого начала ХХ века. В наше время такое не сочиняют, не может быть, чтобы песня была современная. Я несколько раз слушал ее в исполнении "Любэ", в исполнении казачьего хора и всякий раз просто радовался, что такое в нашем мире есть. А когда узнал, что ее сочинили в 90-е годы, был потрясен. 90-е годы запомнились мне как очень плохое время, для меня и моей семья это было временем выживания. Я помню свой ужас, когда мои дети еще были подростками и не были самостоятельными людьми, а я работал в трех местах и то получал деньги, то не получал. Сурово было. Я боялся, что сломаю ногу или тяжело заболею, и моя семья будет голодать. Потому что пока я кручусь как шпулька, это более-менее поддерживает на плаву. И вот в это проклятое время упадка, развала, великого разворовывания всего таким как я было очень плохо. Было хорошо ворью и преступникам, а нормальным людям было очень скверно. И в это время сочинялась прекрасная песня. Какое все-таки великолепное существо человек: в любой самой гнусной ситуации рождаются великолепные стихи, как по поводу Пушкина было сказано "из какого сора рождаются стихи". Вот из какого-то сора родились прекрасные стихи, прекрасная песня.

Когда я сидел, наклонившись вперед и не зная, поживу я еще или нет, мне очень захотелось услышать эту песню еще раз и захотелось прочитать стихи Гумилева. Некоторые я помню наизусть – захотелось взять томик Гумилева. В свое время, в 1987 году (если помните, была "перестройка") мама попросила меня перепечатать на машинке стихи Гумилева. Она говорила: "Андрей, смотри, то что мы с твоей бабушкой переписывали Гумилева в тетрадку, может, ты перепечатаешь?". Я стал печатать и говорю: "Мамочка, а может быть их еще напечатают?". "Да что ты, сынок! Никогда не напечатают!". "А если война?". "А что война? Будет радиоактивная пустыня, а из нее высовывается рука с красной тряпкой".

Спустя два года, в 1989 году вышел томик Гумилева, кстати, мое любимое издание. И вот мне захотелось взять этот белый томик с портретом Николая Степановича, перечитать некоторые стихотворения и послушать "Ночью в поле с конем". Все-таки мы живем в потрясающей стране и в потрясающую эпоху, когда сочиняются песни, которые хочется услышать перед смертью. А у вас есть такая песня? Что бы вы хотели услышать последнее в вашей жизни? Это правда очень интересный вопрос: есть ли у вас любимые стихи и любимые песни? А картины есть любимые?