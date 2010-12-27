Ночью на Каменноостровском проспекте полностью сгорела "Лада"

В Петербурге ночью за полчаса полностью сгорел автомобиль российского производства.

Этой ночью пожарным Петербурга пришлось бороться с автомобильным пожаром в Петроградском районе. ЧП случилось глубокой ночью, примерно в 4 часа. По данным издания "Мой район" в это время на Каменноостровском районе загорелась старенькая "Лада". Машина была припаркована во дворе дома №26-28, причины ее возгорания еще не установлены. К моменту, когда спасатели ликвидировали пожар, "Лада" уже полностью потеряла товарный вид.

По словам спасателей, в автомобиле сгорели все сгораемые части. При этом уже в 4.41 пламя было полностью потушено. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Большинство соседей даже не заметило инцидента: в это время люди еще крепко спали.

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Фото: Google Maps