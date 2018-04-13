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Ночью 13 апреля в ЖК "Славянка" горели три автомобиля в разных местах

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Жители района подозревают преступников в поджоге иномарок.

В ночь на 13 апреля в районе Славянки загорелись три автомобиля. Необычным в данной ситуации является то, что пожар начался в разных частях жилого комплекса. По сообщениям свидетелей, скорее всего, был произведен поджог.

Изначально заполыхал минивен по Ростовской улице у дома семь корпус 2. Через небольшой промежуток времени огонь захватил еще одну машину - Дастер у соседнего здания, располагающегося напротив. Скоро пожар затронул и припаркованное поблизости еще одно транспортное средство.

Местные жители рассказали, что на месте инцидента работали спасатели и правоохранительные органы. В настоящее время изучаются обстоятельства произошедшего. Причины возгорания иномарок не разглашаются. Петербуржцы предполагают, что таким способом жителей хотели привлечь на платные стоянки, которые особенно пустуют в летнее время.

Фото и видео: Вконтакте/ ДТП и ЧП по СПб, ЖК Славянка
 

Теги: возгорание , машины , пожар , славянка
Категории: Новости СПб

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