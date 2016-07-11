Нобелевку мира вручили за спорный договор о запрещении ядерного оружия

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии мира 2017 года. Им стала Международная кампания по по запрещению ядерного оружия.

В пятницу, 6 октября, объявили лауреата Нобелевской премии мира в 2017 году. Приз получила Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN). Комитет отмечает, что награду присудили за работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия.

Нобелевский комитет при объявлении победителя также заметил, что кампания добилась подписания соглашения о запрете ядерного оружия.

Договор о запрещении ядерного оружия приняли в июле этого года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Его подписали представители 53 государств. Однако ни одно государство, обладающее ядерным оружием, соглашение не подписало.

Фото и видео: Twitter / The Nobel Prize