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Николай Брико рассказал об адаптации коронавируса к человеку
Сегодня, 16:52
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matveyvn

Николай Брико рассказал об адаптации коронавируса к человеку

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Однако сезонные вспышки всё же могут быть — например, в ноябре или декабре.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико рассказал об адаптации коронавируса к человеку. По его словам, вирус "привыкает" к человеку, из-за чего снижается его способность вызывать заболевания. Однако сезонные вспышки всё же могут быть — например, в ноябре или декабре.

Наибольшую опасность представляют вирусы, которые вновь появились.

Николай Брико, главный внештатный эпидемиолог Минздрава

Он отметил, что каждый год в мире появляется одна или две инфекционные болезни. Также Брико добавил, что сезонная выраженность COVID-19 будет не очень высокой.

Ранее Мурашко назвал потенциальные сроки регистрации вакцины от COVID-19.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, минздрав, николай брико
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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