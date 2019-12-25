Однако сезонные вспышки всё же могут быть — например, в ноябре или декабре.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико рассказал об адаптации коронавируса к человеку. По его словам, вирус "привыкает" к человеку, из-за чего снижается его способность вызывать заболевания. Однако сезонные вспышки всё же могут быть — например, в ноябре или декабре.

Наибольшую опасность представляют вирусы, которые вновь появились. Николай Брико, главный внештатный эпидемиолог Минздрава

Он отметил, что каждый год в мире появляется одна или две инфекционные болезни. Также Брико добавил, что сезонная выраженность COVID-19 будет не очень высокой.

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