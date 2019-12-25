Ниинистё: решение о вступлении Финляндии в НАТО должен принимать парламент

Президент Финляндии объяснил, почему страна не находится в военном альянсе.

Президент Финляндии заявил, что решение о вступлении в НАТО должен принимать парламент страны. Такое мнение Саули Ниинистё высказал в эфире американской телекомпании PBS. Интервью политик дал журналистам во время рабочего визита в Вашингтон.

Решать Финляндии…Я понимаю, что НАТО держит свои двери открытыми…В Финляндии у нас идет очень и очень оживленная и важная дискуссия касательно НАТО. Саули Ниинистё, президент Финляндии

Ниинистё попросили прокомментировать, считает ли глава государства, что Оставаясь вне военного блока Хельсинки находится в той же безопасности, в какой бы была, будучи членом НАТО. Политик уверен в том, что страна была в полной безопасности, но при этом следует обратить внимание на геополитическую ситуацию, которая сейчас фиксируется в Европе.

Напомним, что в конце февраля по заказу финской телекомпании Yle был проведен социологический опрос жителей страны. Большинство из респондентов хотели бы, чтобы страна стала членом НАТО. За присоединение к военному блоку высказались 53% опрошенных, против - 28%. Еще 19% не смогли определиться с выбором.

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Фото: hs.fi