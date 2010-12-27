Нигатив в клубе "ZAL"

На концерте будут звучать композиции из последних альбомов музыканта.

4 октября в клубе "ZAL" Нигатив вновь создаст настоящий перфоманс на сцене вместе с музыкантами и друзьями. На концерте будут звучать композиции из последних альбомов. Главные и любимые хиты музыканта будут звучать в в аккомпанементе живых инструментов. Вся программа будет сопровождаться монологами и стихами, автором которых стал сам Владимир.

Нигатив (настоящее имя Владимир Афанасьев) – российский рэпер,ex- участник группы Триада. В репертуаре Нигатива лирика и социальные треки, его клипы собирают миллионы просмотров. Музыкант уже выпустил семь сольных альбомов: "Точка Росы" (2006), "Точка опоры. Черный том" (2010), "Точка опоры. Белый том" (2011) , "Числа" (2014), "Nix et Nox" (2016) и "Жамевю" (2018).

Нигатив также недавно попробовал себя в роли актера. Он сыграл в фильме "На районе" вместе с Данилой Козловским и Ильей Маланиным. Премьера фильма состоится 4 октября.

Фото: ВК/ Нигатив - 4 октября клуб "ZAL" СПб