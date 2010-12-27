На Невском проспекте модернизируют освещение

До конца этого года на невском проспекте обновят все фонари.

Как сообщила "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ГБУ "Ленсовет", до начала новогодних каникул на главной улице Петербурга планируют значительно модернизировать все фонари. Главные изменения коснулись формы столба - теперь плафонов будет два, а не три. Старый, натриевый источник света заменят на современный светодиодный фонарь.

Сейчас изменения уже произошли на участке невского проспекта от площади Александра невского до площади Восстания.

Ранее мы сообщали, что социологи провели исследование об уровне культуры жителей центра и окраин.

Фото: Википедия