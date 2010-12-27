Социолог выяснил, кто культурнее: жители центра или окраин Петербурга

В исследовании приняли участие 3200 петербуржцев.

Социолог Европейского университета Михаил Соколов провел исследование, в ходе которого выяснил, кто культурнее: жители центральной части или окраин Петербурга. Результаты опубликованы на странице специалиста в Facebook.

В опросе приняли участие 3200 петербуржцев, проживающих в разных районах Северной столицы. Выяснилось, что разница между жителями центральных районов и окраин все-таки существует.

Согласно исследованию Соколова, в Колпино высшее образование имеют лишь 45 % жителей, в то время как в Центральном районе вузы окончили 73 % человек. Проживающие в Петроградском районе петербуржцы почти не смотрят телевизор (43 %), в Красносельском районе его не включают лишь 16 %.

Почти половина василеостровцев (40 %) посещают музыкальные мероприятия, в Кировском районе ими интересуются лишь 15 %.

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