Неуравновешенный житель Луги признался в поджоге двух домов

Мужчину направили на лечение в психиатрическую больницу.

В полицию города Луга в Ленобласти с повинной явился местный житель, признавшийся в поджоге двух домов. Как стало известно Piter.TV, еще в феврале правоохранители получили сообщение о полыхающем доме №13 по улице Алексея Васильева.

Неработающий 32-летний мужчина при визите в отдел заявил, что ночью 1 марта и 2 марта поджег дома №42 и №37/17 по Школьной улице. Факт поджога дома на улице Алексея Васильева пока не подтвердился.

Возбуждены два уголовных дела об умышленном уничтожении имущества, мужчине не стали избирать меру пресечения, а направили в психиатрическую больницу на лечение. Известно, что ранее житель Луги был условно судим за грабеж и нарушение ПДД.

Тем временем, жительница Фрунзенского района подозревается в организации поджога "Шкоды" на улице Верности.

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